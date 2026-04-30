По коду «Астра»: пенсионерка из Воронежской области за месяц отдала мошенникам 3,8 млн рублей

77-летняя жительница Острогожского района лишилась 3,8 млн рублей, став жертвой затяжной аферы. Дистанционные мошенники месяц «доили» пожилую женщину.

Как рассказала пенсионерка в полиции, сначала ей позвонил «помощник военной прокуратуры», который напугал сообщением о незаконно оформленном на ее имя кредите. Для «проверки» и спасения денег к делу подключился лже-адвокат, убедивший пенсионерку обналичить все сбережения и передавать их курьеру, используя секретный пароль «Астра».

- С 1 по 6 апреля пострадавшая трижды встречалась с курьером на улице и передавала крупные суммы - от 940 тыс до 1,6 млн рублей за раз. В конце апреля она в разговоре с дочерью упомянула об этой ситуации, после чего та привела мать в полицию, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

За 29 апреля от действий киберпреступников пострадали 12 жителей Воронежской области: в общей сложности они лишились более шести миллионов рублей.