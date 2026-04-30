Телебашня поздравит воронежцев с Первомаем

фото Воронежский ОРТПЦ

1 мая в Воронеже не будет традиционных шествий из-за сложной оперативной обстановки. Зато горожан с Первомаем поздравит телебашня. Вечером на объекте включат праздничную тематическую иллюминацию.

- Башня окрасится цветами российского триколора и разноцветными переливами. На медиафасаде расцветут весенние фиалки и белые ромашки. На бегущей строке высветится поздравление: «Мир! Труд! Май! Праздник весны и труда», - сообщили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ» .

Праздничная подсветка будет работать 1 мая с 20.30 до 22.00.