В воронежском микрорайоне Малышево переименуют шесть остановок

фото мэрии Воронежа

По просьбе жителей Малышево переименуют остановки двух автобусных маршрутов в микрорайоне. Как сообщили в мэрии Воронежа, с 1 мая новые названия получат шесть остановок маршруток №№ 23 и 24 (ранее у них были технические наименования).

Теперь они будут называться «Колокололитейный завод», «улица Школьная», «ДК «Малышево», «Озеро Подпольное», «улица Испытателей» и «улица Тенистая» - смотрите карту-схему.

