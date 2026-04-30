Посещаемость воронежских театров за три года выросла на 41 процент

Минкульт Воронежской области поделился итогами деятельности театров за последние три года. Как отметила региональный министр Мария Мазур, посещаемость выросла на 41%, количество мероприятий - на 42%, зарплата сотрудников театров поднялась на 30%, бюджет на обеспечение деятельности театров увеличился с 500 млн до 800 млн рублей в год.

- Средняя наполняемость залов стремительно растет, если в предыдущие годы этот показатель был 60%, то сейчас - 90%. И этот год, я уверена, побьет все рекорды, потому что уже сейчас заполняемость достигает около 99%, - рассказала Мария Мазур.

Региональный министр напомнила, что в 2025-м на капремонт Воронежского Дома актера выделили 10 млн рублей (отремонтировали крышу и заменили кресла в большом зрительном зале). В 2026 году в региональном бюджете запланированы средства на ремонт здания россошанского театра «РАМС» и на проведение первого этапа реставрации усадьбы Соколовых в селе Никольское, где находится старейший народный театр России.

Как в Воронеже отметят юбилей СТД, читайте на сайте VRN.KP.RU Театральный поезд, выставка сценографов и книга-летопись