Под Воронежем задержали мужа, жену и их подругу при фасовке героина

Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Новоусманскому району задержали троих подозреваемых в попытке сбыта крупной партии героина. Среди задержанных — 44-летний местный житель, его 27-летняя супруга и их 30-летняя знакомая из Воронежа. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 30 апреля.

Оперативники нагрянули с обыском в квартиру на бульваре Художников, где застали супружескую пару в разгар процесса — злоумышленники занимались фасовкой очередной партии запрещенных веществ. Третью участницу группы полицейские задержали на улице: при себе у нее обнаружили сверток с порошком.

Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является героином. Общий вес наркотика составил 79,8 грамма, что квалифицируется как особо крупный размер.

Как установили полицейские, инициатором «заработка» стал глава семьи. Мужчина нашел предложение о криминальной подработке в интернете, после чего вовлек в противоправную деятельность свою супругу и их общую знакомую.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает суровое наказание. Все трое фигурантов задержаны и ожидают решения суда об избрании меры пресечения.