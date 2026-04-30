Житель воронежского Калача осужден за жестокое обращение с сыновьями из-за плохих оценок

Фото из архива КП

В Воронежской области осужден 46-летний отец из Калача, который на протяжении нескольких месяцев избивал мальчиков 9 и 13 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд приговорил мужчину к трем годам ограничения свободы. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 30 апреля.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию).

Как установлено следствием и судом, в период с октября по декабрь 2025 года осужденный, испытывая неприязнь к своим сыновьям в возрасте 9 и 13 лет из-за непослушания и получения плохих оценок в школе, систематически применял к детям физическую силу. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина высказывал в адрес мальчиков оскорбления, наносил им побои и совершал иные насильственные действия, причиняющие физическую боль и нравственные страдания, а также ненадлежащим образом исполнял обязанности по их воспитанию и содержанию.

В настоящее время безопасность детей обеспечена — они переданы под опеку бабушки.

Следствием была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Виновный осужден к 3 годам 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд постановил взыскать с него в пользу каждого из потерпевших по 60 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор на данный момент не вступил в законную силу и может быть обжалован.