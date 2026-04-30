В Воронеже с 1 мая стартует сезон речных прогулок

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 мая в столице Черноземья начинается традиционный сезон речных прогулок. С причала Петровской набережной в часовое путешествие по воронежскому «морю» будет отправляться теплоход «Москва 180».

С открытой палубы можно посмотреть живописные виды на исторический центр. Если прохладно, пассажиры могут наблюдать достопримечательности из закрытого салона на 10 мест, оборудованного комфортными сиденьями и столиками.

Теплоход будет курсировать по будням и выходным. В субботу-воскресенье планируется по шесть рейсов: в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.