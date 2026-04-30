В мае воронежцы увидят Цветочную Луну и Голубую

В мае жители Воронежа смогут наблюдать сразу два полнолуния — Цветочную Луну и Голубую. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Цветочное полнолуние наступит уже в ночь на субботу, 2 мая. Свое название оно получило из-за периода активного цветения.

Второе полнолуние, Голубая Луна, произойдет 31 мая. Его имя происходит от английской идиомы, аналогичной русской поговорке «После дождичка в четверг», и означает редкое событие.

Поясняется, что лунный цикл длится 29,5 суток, а 12 лунных месяцев укладываются в 354 дня — это короче календарного года. Именно из-за этой разницы каждые 2,5–3 года возникает дополнительное полнолуние. В мае оно будет календарным — вторым за один месяц.

Несмотря на название, цвет спутника не меняется: Голубая Луна выглядит как обычная. Однако из-за частиц дыма или пепла в воздухе может возникнуть оптическая иллюзия — луна действительно приобретет голубоватый оттенок. Лучше всего этот эффект заметен в бинокль или телескоп.

Для наблюдения за Цветочной Луной астрономы рекомендуют иметь чистый вид на восток, так как поздней весной и летом спутник поднимается над горизонтом всего на 10–20 градусов. Деревья и дома поблизости могут помешать.