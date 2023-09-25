Сергей Ташуев хорошо знал воронежский «Факел» до своего назначения

Сергей Ташуев. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем 9-го тура РПЛ с казанским «Рубином».

На вопрос «На какой стадии сейчас его знакомство с командой?», 64-летний специалист ответил:

- Ребята хорошо поработали, я их изучил. Я в принципе хорошо знал эту команду и раньше. Поэтому стадия творческая.

Сергея Абуезидовича попросили прокомментировать 5-матчевую безголевую серию воронежского клуба с учетом обоих турниров.

- Если брать матчи, которые мы сейчас играли на Кубок в Оренбурге и на чемпионат в Екатеринбурге, то моменты были и в достаточном количестве для выездных матчей. Достаточно много было действий в штрафной площади. Я сказал, что меня расстраивает то, что мы играем достаточно доминантно, есть возможность забивать голы, но их нет. Вот это расстраивает. Нацеливали ребят сейчас, хотя два дня времени мало на подготовку, но мы старались что-то сделать и исправить реализацию.

Экс-наставник грозненского «Ахмата» также объяснил свой выбор в пользу Менделя на позиции центрального защитника, хотя тот больше привычен к игре в роли опорника.

- Отталкиваемся от матчей в Екатеринбурге, там были проблемы у других ребят, поэтому до этого сыграл матч и достаточно неплохо. Решили поставить, неплохо сыграл.

В эти минуты воронежский клуб принимает на своем поле казанский «Рубин» в рамках 9-го тура РПЛ. Идет первый тайм, счет 0:0.