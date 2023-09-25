Воронежская спортсменка стала вице-чемпионкой России по тхэквондо

Виктория Железнова (в центре). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Майкопе проходит чемпионат России по тхэквондо. Столица Адыгеи собрала сильнейших спортсменов со всей России – победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. По итогам первого дня турнира воронежская спортсменка Виктория Железнова заняла второе место в весовой категории до 67 кг. Тренируется наша землячка под руководством Романа Ходина и Валерии Хрипушиной.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Алексей Владимиров завоевал бронзу на чемпионате Белоруссии по тхэквондо. Тем временем, 17 медалей завоевали воронежцы на первенстве ЦФО по тхэквондо.