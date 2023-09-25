Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт25 сентября 2023 16:05

Воронежская спортсменка стала вице-чемпионкой России по тхэквондо

Виктория Железнова проиграла лишь в финале
Алексей СЕРГУНИН
Виктория Железнова (в центре). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Виктория Железнова (в центре). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Майкопе проходит чемпионат России по тхэквондо. Столица Адыгеи собрала сильнейших спортсменов со всей России – победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. По итогам первого дня турнира воронежская спортсменка Виктория Железнова заняла второе место в весовой категории до 67 кг. Тренируется наша землячка под руководством Романа Ходина и Валерии Хрипушиной.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежец Алексей Владимиров завоевал бронзу на чемпионате Белоруссии по тхэквондо. Тем временем, 17 медалей завоевали воронежцы на первенстве ЦФО по тхэквондо.