Спрос на сотрудников в Воронежской области увеличился почти в два раза

Это на 47% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают аналитики HeadHunter.ru. При этом ни в одной из профессиональных сфер не зафиксировано падения по количеству вакансий. Речь о сравнении показателей в августе 2022 и 2023 годов. Более того, по некоторым направлениям замечен достаточно серьезный рост.

Например, сфере страхования число предложений выросло на 118%, в сфере управления персоналом – на 101%, в транспорте и логистике – 80%. В ТОП-5 также вошли вакансии из фитнес-сферы – на 72%, и сферы инвестиций и консалтинга – 68%.

Любопытно, что в среднем работодатели предлагают около 51 тысячи рублей в месяц, а соискатели рассчитывают в среднем на 47,7 тысячи рублей.