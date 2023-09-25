В воронежских школах вводить масочный режим не планируют

В ряде региональных пабликов сегодня, 25 сентября, появилась информация о введении в воронежских школах масочного режима. Но в пресс-службе мэрии областного центра «КП» опровергли эту информацию.

- Масочный режим в школах на сегодня вводить не планируется.

Тем временем, в пресс-службе уточнили, что масочный режим необходимо будет соблюдать в здании администрации Воронежа при проведении крупных совещаний.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 25 классов в 65 школах Воронежа отправили на карантин из-за заболеваемости свыше 20% детей ОРВИ.