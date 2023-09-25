К началу отопительного сезона готовы 94% жилых домов и социальных объектов

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа обсудили ход подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. По словам руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства Евгения Семынина, работы идут в двух направлениях: подготовка жилых домов и коммунальных объектов. На сегодня общий показатель по городу составляет 94 процента. Завершаются работы на нескольких участках тепловой сети, к которым приступили позднее из-за проведения общегородских мероприятий. Речь идет о переустройстве коммуникаций в рамках реконструкции на улице 60-й Армии. Работы здесь обещают завершить в ближайшее время – до начала пуска тепла.

К запуску тепла готовы 386 котельных, 282 тепловых пункта, в течение летнего сезона заменили 14,5 километров изношенных теплосетей.

Завершилась промывка и опрессовка систем отопления в 4357 многоквартирных домах, что составляет 93 процента. На объектах социальной сферы эту работу уже провели, за исключением трех встроенных детских садов, где фонд капитального ремонта меняет системы отопления.

– Держите на постоянном контроле, чтобы до конца сентября все работы здесь были завершены. Погода может поменяться неожиданно и у нас будет три детских учреждения без отопления. Мы не можем допустить того, чтобы дети мерзли, – распорядился мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Управы районов города оформляют паспорта готовности потребителей к пуску тепла. В Железнодорожном, Левобережном и Советском районах подготовка домов к зиме практически завершилась.

Но есть и задержки. По словам Евгения Семынина, в 20-ти домах продолжается капитальный ремонт, а части домов, которые обслуживает «ПИК-Комфорт», наверстывая график, проводят промывку и опрессовку. Напомним, некоторые УК заметно отстали в подготовке к отопительному сезону. После ряда совещаний на разных уровнях и обращений в надзорные органы «ПИК-Комфорт» приобрела необходимые материалы и оборудование. Сейчас ситуация находится на контроле мэрии.

Подводя итоги, Вадим Кстенин назвал темпы оформления паспортов готовности объектов недостаточными и поручил завершить работу до 1 октября.