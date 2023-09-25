Воронежец 146 раз за три года превышал скоростной режим

Фото пресс-службы региональной полиции.

Воронежские Госавтоинспекторы у дома №37 по улице Остужева остановили «Форд» под управлением мужчины 1962 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

При помощи информационных баз данных полицейские установили, что собственник машины с 2021 года задолжал свыше 160 тысяч рублей за 146 нарушений дорожных правил, связанных с превышением скоростного режима. Все нарушения выявлены приборами фото- и видеофиксации. Прибывшие на место представители службы судебных приставов эвакуировали автомобиль на штрафстоянку.