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НовостиОбщество25 сентября 2023 14:01

Воронежец 146 раз за три года превышал скоростной режим

Он накопил штрафы на 160 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы региональной полиции.

Фото пресс-службы региональной полиции.

Воронежские Госавтоинспекторы у дома №37 по улице Остужева остановили «Форд» под управлением мужчины 1962 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

При помощи информационных баз данных полицейские установили, что собственник машины с 2021 года задолжал свыше 160 тысяч рублей за 146 нарушений дорожных правил, связанных с превышением скоростного режима. Все нарушения выявлены приборами фото- и видеофиксации. Прибывшие на место представители службы судебных приставов эвакуировали автомобиль на штрафстоянку.