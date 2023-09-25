Жительница Воронежской области лишилась 79 тысяч рублей при продаже дома

Всего за минувшие сутки на территории нашего региона от действий мошенников пострадали четверо человек, у троих из них похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Богучарскому району поступило заявление от 44-летней местной жительницы о том, что у нее похитили крупную сумму денег. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В этом месяце женщина выставила на продажу частный дом на одном из сайтов объявлений. Несколько человек пришли посмотреть его, но не решались на покупку. Вчера, 24 сентября, около 14:00 ей позвонила неизвестная женщина и сказала, что недавно смотрела дом и решила его купить. Чтобы подтвердить свои планы, она предложила 50 тысяч рублей в качестве задатка. Мошенница сказала, что с ней свяжется ее брат, чтобы перевести деньги. Женщине пришло СМС-сообщение с кодом, который потерпевшая назвала аферисту.

Затем пришло уведомление о зачислении денег. Лже-брат позвонил и попросил вернуть деньги, так как он перевел 79 тысяч рублей вместо оговоренных 50-ти. Женщина поверила аферисту. Выполнив все условия, она заподозрила неладное. А в истории операций в своем банковском приложении обнаружила, что деньги были переведены с ее кредитного счета на зарплатную карту, а затем на неизвестный банковский счет, принадлежащий злоумышленникам. Ущерб составил 79 тысяч. Всего за минувшие сутки на территории нашего региона от действий мошенников пострадали четверо человек, у троих из них похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб составил около 169 000 рублей.