В Воронежской области перевернулась фура, погиб один человек

Фото пресс-службы региональной полиции.

По предварительным данным, сегодня, 25 сентября, в 12:30 на 633 км автодороги «М-4 «Дон» в направлении Москвы 55-летний водитель, управляя грузовиком «ДАФ ХR 95» с полуприцепом, съехал в кювет, где перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда «скорой». Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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