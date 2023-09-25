В августе в ЕГРН внесли рекордное число территориальных зон Воронежской области

За 8 месяцев 2023 года в реестр границ Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) региональный Роскадастр внес больше 2,5 тысяч территориальных зон. Наибольшее их количество пришлось на август – 941 зоны. Всего ЕГРН содержит 10 341 территориальную зону Воронежской области.

Территориальная зона – это отдельная территория муниципального образования, для которой действуют определенные градостроительные регламенты. И важный элемент планировочной структуры, особенно для тех владельцев земельных участков, кто собирается возводить жилые и производственные строения. Устанавливают их органы государственной власти или местного самоуправления, а затем направляют сведения в региональный Роскадастр для внесения в ЕГРН.

- Важность территориальных зон заключается в том, что они определяют перечень допустимых видов разрешенного использования земельных участков и строительства в них конкретных объектов капитального строительства, ведь использовать свой участок правообладатель может только в соответствии с целевым назначением, – отметила директор филиала ППК «Роскадастр» по Воронежской области Ольга Фефелова.

Руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова напомнила, что Воронежская область является «пилотным» регионом по созданию и развитию федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД). В рамках ее реализации мероприятия по наполнению ЕГРН являются очень важными, в том числе по внесению территориальных зон.

- Территориальных зон в ЕГРН внесено 10341 из 10823, что составляет 95,5 % от запланированного количества. Динамика с начала года – 22,5%. Работы также ведутся с опережением графика и в настоящее время план перевыполнен на 209 зон, – отметила Елена Перегудова.

Получить общедоступные сведения о границах территориальных зон можно с помощью выписки из ЕГРН или информационно-справочного сервиса «Публичная кадастровая карта», подключив на вкладке «Слои» элементы «Территориальные зоны».