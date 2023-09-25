В Воронеже на карантин ушли 25 классов

Двадцать пять классов в 65 школах Воронежа отправили на карантин из-за заболеваемости свыше 20% детей ОРВИ. Об этом 25 сентября рассказала в своем докладе вице-мэр по социальной политике Любовь Кулакова на еженедельной планерке мэрии.

Там пояснили, что на 22 сентября доля заболевших учеников составила 9,6%.

Кулакова отметила, что ситуация не критическая. Процент заболевших не достиг даже половины показателя, при котором приостанавливается учебный процесс.

- В городе нет закрытых по этой причине школ и детских садов, - подчеркнула вице-мэр.

Напомним, обучение в школах приостанавливают в случаях, когда в одном классе заболевает не менее 20% детей.