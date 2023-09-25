Воронежский «Буран» одержал четвертую победу подряд

Альберт Логинов держит слово, которое дал читателям "КП" в апреле этого года: "Буран" не просто стал лучше играть, но и борется за самые высокие места. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Вчера, 24 сентября, воронежский «Буран» провел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. На льду «Юбилейного» наши парни принимали ижевскую «Ижсталь». На 17-й минуте удмурты повели в счете – отличился Олег Богатов. Но еще до первого перерыва воронежцы не только выправили ситуацию, но и вышли вперед. Более того, в течение первых двух минут второго периода «ураганные» провели еще две шайбы. В итоге четыре результативные атаки вместились в 160 секунд, то есть каждые 40 секунд шайба оказывалась в воротах «Ижстали». Поочередно отличились – Дмитрий Колготин (19-я), Александр Шипилов (20-я), Максим Казаков (21-я) и Никита Макеев (22-я).

После такого нокдауна соперник не смог прийти в себя – точку в матче на 59-й минуте поставил Владислав Мягков. По ассистентскому дублю оформили Артем Валеев и Максим Капитуров. Итог – 5:1 в пользу «Бурана». Таким образом, наши парни одержали четвертую победу подряд, поднявшись на второе место. Лидеру – курганскому «Зауралье» - они уступают лишь по разнице заброшенных и пропущенных шайб, имея одинаковое количество очков (по 14).

После финальной сирены наставник «Бурана» Альберт Логинов не скрывал своего удовлетворения.

- Хорошая игра сегодня была. В первом периоде соперник выстроил очень плотную оборону в средней зоне. Но, учитывая, что они играли уже третий матч, плюс прошлый – в овертайме, поэтому, наверное, силенок у «Ижстали» не хватило. Мы добавили во втором, плюс два быстрых гола после перерыва решили исход матча.

53-летний ижевский специалист отдельно отметил поддержку воронежских болельщиков.

- Сегодня была обалденная атмосфера, обалденная поддержка, очень приятно играть, очень приятно дарить людям праздник.

Альберт Логинов также добавил, что даже при счете 4:1 не пытался успокоить игру, чтобы сэкономить силы своих парней.

- Мы никогда не бережем силы. И если игра позволяет, мы играем в ту модель, которую договариваемся. Мы не должны опускаться ниже своей планки.

Теперь завтра, 26 сентября, «Буран» примет на своем льду «Челны» из Набережных Челнов. Начало поединка в 19:00.