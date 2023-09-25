Воронежец пытался убить 9-месячную дочку

Следователь СК при содействии сотрудников полиции задержал подозреваемого в причинении ножевых ранений дочери. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 24 сентября, в воронежскую больницу с телесными повреждениями доставили 9-месячная девочка. К счастью, вовремя. В медицинском учреждении ребенку оказали квалифицированную помощь. Сейчас девочка находится на лечении в реанимационном отделении больницы. Об этом сообщают пресс-службы региональной полиции и Следкома.

В отношении отца девочки – 39-летнего мужчины - возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетней). Следователь СК при содействии сотрудников полиции задержал подозреваемого в причинении ножевых ранений дочери. При допросе фигурант от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

- Сотрудники СК выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до 20 лет лишения свободы.