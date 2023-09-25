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НовостиЗвезды25 сентября 2023 10:41

В Воронеже двумя аншлагами спектакля из Армении закрылась театральная программа Платоновского фестиваля

Зрителей ждут еще концерты музыкальной части форума искусств
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
фото предоставлено Платоновским фестивалем

фото предоставлено Платоновским фестивалем

Два аншлага собрали в воронежском театре драмы гастроли театра «Амазгаин» из Армении. Постановка «… и снова Весна» закрыла театральную программу осенней части Платоновского фестиваля. Показы на форуме искусств стали премьерой спектакля в России.

Всем известные новеллы О. Генри артисты играли на армянском языке (с субтитрами), зрители могли прочувстовать экспрессию родной речи исполнителей. Это волшебный, яркий и легкий спектакль режиссера Нарине Григорян с интересными декорациями (горизонтальные сцены играют на вертикальных конструкциях) об основополагающих моментах жизни.

Воронежцев ждут еще концерты музыкальной программы осенней части Платоновфеста.