В Воронеже двумя аншлагами спектакля из Армении закрылась театральная программа Платоновского фестиваля

фото предоставлено Платоновским фестивалем

Два аншлага собрали в воронежском театре драмы гастроли театра «Амазгаин» из Армении. Постановка «… и снова Весна» закрыла театральную программу осенней части Платоновского фестиваля. Показы на форуме искусств стали премьерой спектакля в России.

Всем известные новеллы О. Генри артисты играли на армянском языке (с субтитрами), зрители могли прочувстовать экспрессию родной речи исполнителей. Это волшебный, яркий и легкий спектакль режиссера Нарине Григорян с интересными декорациями (горизонтальные сцены играют на вертикальных конструкциях) об основополагающих моментах жизни.

Воронежцев ждут еще концерты музыкальной программы осенней части Платоновфеста.