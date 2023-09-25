В Воронеже умер заслуженный учитель РФ

В Воронеже скончался заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Георгий Янов на 72 году жизни. Трагическую весть сообщили в городском управлении образования и молодежной политики 25 сентября.

Георгий Янов отдал педагогике 47 лет 42 года из которых он проработал в воронежской школе №38. Коллеги и выпускники помнят его любимую фразу: «Делай людям добро».

Все его выпускники физико-математических классов поступали в лучшие высшие учебные заведения города и страны на специальности, связанные с физикой и математикой.

- Георгий Вячеславович прожил яркую жизнь, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие, оптимизм, любовь и уважение к ученикам и коллегам, - отметили в управлении образования.

Чиновники выражают соболезнования родным и близким Георгия Янова.