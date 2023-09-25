Под Воронежем пьяный мужчина застрелил соседа и закопал тело в траншее

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП произошло в селе Березово Рамонского района 21 сентября. В траншее было найдено прикопанное тело 66-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Об этом 25 сентября рассказали в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Ранее в полицию заявила об исчезновении отца местная жительница. Мужчина ушел кормить домашнюю птицу и не вернулся. Утром она сообщила об этом правоохранителям. Подозреваемый был найден. Им оказался 67-летний знакомый погибшего, с которым они давно конфликтовали.

Оказалось, что сосед в тот день изрядно выпил. И не менее двух раз выстрелил в оппонента из охотничьего ружья. Затем он сбросил его тело в траншею, присыпал грунтом и ушел домой. Там его и задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).