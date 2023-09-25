Воронежский боксер победил на всероссийских соревнованиях

Игорь Гадецких (второй справа). Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Всероссийские соревнования РОФСО «Юность России» по боксу среди юношей 14-15 лет финишировали в Ставропольском крае. Воронежский боксер Игорь Гадецких завоевал золотую медаль, одержав в финале победу над дагестанцем Магомедовым Омаром.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, воронежский боксер Игорь Свиридченков выступит на Кубке Европейской конфедерации. В последний раз наш земляк выступал на столь масштабном мероприятии 33 года назад, когда на чемпионате континента в Гетеборге Владимир Ерещенко завоевал серебро. Турнир пройдет с 8 по 14 октября в черногорской Будве.