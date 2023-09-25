В реке Усманке под Воронежем нашли тело мужчины

Тело 42-летнего мужчины обнаружили в реке в селе Новая Усмань. Об этом 25 сентября рассказали в СУ СК РФ по Воронежской области.

Труп был найден в водоеме неподалеку от улицы Луговой в минувшую пятницу 22 сентября. Следователи осмотрели место ЧП. На теле мужчины видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Труп отправили на экспертизу.

- Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подытожили в СК.