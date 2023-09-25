Вооруженный ножом воронежец напал на женщину на кладбище

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина с ножом напал на 51-летнюю женщину на Юго-Западном кладбище в Воронеже, когда она наводила порядок на могилах родственников. Он оттащил ее в овраг и там потребовал деньги и золото. Подробности рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД 25 сентября.

ЧП произошло утром в субботу 23 сентября. Женщина очищала могилы от мусора, когда сзади к ней подошел мужчина и взял лежащий рядом нож. После он выхватил из кармана свой, схватил женщину и оттащил ее в овраг. Там, угрожая двумя ножами, потребовал, чтобы она перевела ему на счет деньги и отдала ему золотые украшения. Испуганная женщина перечислила преступнику 13 тысяч рублей и сняла с себя кольца и цепочку. После этого грабитель сбежал, а она заявила в полицию.

Мужчину задержали при попытке сдать золото в ломбард. Им оказался 40-летний рецидивист. В отношение него возбудили уголовное дело о разбое.