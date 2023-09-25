Руководителей управлений ЖКХ и строительной политики утвердили в должностях в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Глав двух управлений - ЖКХ и строительной политики – утвердили в мэрии Воронежа. Об этом стало известно на еженедельной планерке в понедельник, 25 сентября.

Евгений Семынин утвердился в должности руководителя управления ЖКХ, а Евгений Шишкин управления стройполитики.

Напомним, Семынина с приставкой и. о. на должность назначили в феврале. Ранее он работал заместителем гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж». А его коллега, Шишкин трудился в должности директора «Дирекции единого заказчика капитального строительства». Он возглавил управление в качественно временного в апреле.

Также на должность руководителя управления муниципальной службы и кадров назначена Ольга Колоскова. Она в мэрии работала с 2010 года. Там прошла путь от главного специалиста до замруководителя управления муниципальной службы и кадров.