Исполняющим обязанности заммэра Воронежа по внутренней политике стал Иван Панченко

В мэрии Воронежа произошел ряд назначений Фото: Из архива "КП".

В мэрии Воронежа назначили временного заместителя главы администрации по внутренней политике. Эту должность занял Иван Панченко. Его представили коллегам на планерном совещании 25 сентября.

Иван Панченко. Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Пока новый руководитель утвержден в должности исполняющего обязанности. Иван Панченко уроженец Кантемировского района. С 1992 по 2019 годы он прошел путь от помощника прокурора Ольховатского района до зампрокурора Воронежской области. Последние годы возглавлял прокуратуру Рязанской области. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» и ведомственные награды.

Также в горадминистрации сообщили и о других назначениях. Утверждены в должности руководителей также Евгений Семынин. Он стал руководить управлением ЖКХ. А Евгений Шишкин управлением строительной политики.