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НовостиОбщество25 сентября 2023 7:46

Исполняющим обязанности заммэра Воронежа по внутренней политике стал Иван Панченко

В горадминистрации произошли и другие назначения
Евгения ФРОЛОВА
В мэрии Воронежа произошел ряд назначений

В мэрии Воронежа произошел ряд назначений

Фото: Из архива "КП".

В мэрии Воронежа назначили временного заместителя главы администрации по внутренней политике. Эту должность занял Иван Панченко. Его представили коллегам на планерном совещании 25 сентября.

Иван Панченко. Фото мэрии Воронежа

Иван Панченко. Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено "КП"

Пока новый руководитель утвержден в должности исполняющего обязанности. Иван Панченко уроженец Кантемировского района. С 1992 по 2019 годы он прошел путь от помощника прокурора Ольховатского района до зампрокурора Воронежской области. Последние годы возглавлял прокуратуру Рязанской области. Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени» и ведомственные награды.

Также в горадминистрации сообщили и о других назначениях. Утверждены в должности руководителей также Евгений Семынин. Он стал руководить управлением ЖКХ. А Евгений Шишкин управлением строительной политики.