Департамент ЖКХ Воронежской области ожидаемо возглавил Евгений Бажанов

Руководитель департамента госрегулирования тарифов региона Евгений Бажанов занял пост главы областного департамента ЖКХ и энергетики. Об этом сообщили в облправительстве сегодня, 25 сентября.

Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.

Напомним, место руководителя департамента ЖКХ и энергетики стало свободным в конце июля. Пост по собственному желанию покинул Максим Зацепин. Он руководил ведомством почти четыре года - с октября 2019 года.

Евгений Бажанов родился в 1979 году в немецком Потсдаме. В 2001-м окончил Академию налоговой полиции Федеральной службы налоговой полиции, в 2012 году ВГУ. Сначала работал в воронежском управлении Федеральной службы налоговой полиции, затем более 10 лет занимал ТОПовые должности на воронежских предприятия. С 2016 возглавил управление муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа, а в марте–июне 2019-го занимал должность замдиректора областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». С июня 2019 года являлся руководителем департамента госрегулирования тарифов.