В центре Воронежа возле ночного клуба посетитель выстрелили в охранника

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло ночью 23 сентября. 34-летнему охраннику одного из ночных заведений на улице Кольцовской посетитель выстрелил в руку. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

Там пояснили, что сообщение об этом поступило около 0.30 в отдел полиции № 8. 34-летнему местному жителю были причинены телесные повреждения.

Предварительно полиция установила, что потерпевший является охранником ночного заведения. У него произошел конфликт с 32-летним жителем республики Ингушетии и тот выстрелил ему в руку из травматического пистолета.

- По данному факту сотрудниками полиции проводятся проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - подытожили в региональном главке.