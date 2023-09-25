25 сентября изменили путь следования четыре маршрутки в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

25 сентября в центре города запретили движение автотранспорта в районе Центрального стадиона профсоюзов. Это связано с игрой воронежской команды «Факел». Напоминаем, из-за ограничений четыре маршрутки скорректировали путь следования. Это - №№ 46, 58, 76 и С76.

Они изменят маршрут с 07:00 до 22:30. Сегодня, в понедельник, автобусы едут по следующим дорогам:

№ 58 с улицы Степана Разина направляется на проспект Революции, затем на площадь Ленина, далее - улицу Плехановскую и по маршруту. В обратном направлении: с улицы Плехановской идет по площади Ленина – проспекту Революции – улице Степана Разина.

№№ 46, 76, С76 с улицы Плехановской едут по Кольцовской, минуют площадь Черняховского, снова по Кольцовской – до остановки «Вокзал-1». В обратном направлении – с улицы Кольцовской – по улице Плехановской и далее по маршруту.

Более подробно о перекрытии улиц можно почитать здесь.