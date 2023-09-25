Ефрейтор инженерно-саперной роты из Воронежской области погиб в зоне СВО

Наш земляк Александр Тормозов погиб в боях на Донбассе в ходе специальной военной операции. Об этом стало известно из официального сообщения администрации Гибановского района.

Александр нес службу в зоне СВО в должности начальника электростанции отделения инженерной техники инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты в звании ефрейтора.

Наш герой погиб возле населенного пункта Ковалевка (ЛНР) при выполнении боевых задач.

В райадминистрации родным и близким Александра выразили соболезнования.