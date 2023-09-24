В Воронежской области открыли «Памятный знак» в честь погибших во время крушения вертолета бойцов

Фото со страницы Виктора Бурдина Фото: Предоставлено "КП"

Сегодня, 24 сентября, торжественно открыли «Памятный знак» в честь памяти погибших военнослужащих Псковского территориального гарнизона Алексея Ворожцова и Дениса Олейникова. Оно прошло в Таловском районе Воронежской области. Об этом рассказал глава муниципалитета Виктор Бурдин.

В мероприятии приняли участие также вдовы погибших офицеров, родители, сослуживцы, родственники, друзья.

Погибли бойцы 24 июня в поселке Коминтерн при выполнении боевого задания на вертолете Ка-52. На месте гибели по инициативе органов местного самоуправления и жителей поселка 1 июля был установлен Поклонный крест. А сегодня открыли и памятный знак, который будет напоминать об отваге, чести и воинском долге.

Это стало возможным благодаря поддержке органов местного самоуправления, жителей, депутата Воронежской областной Думы, представителя правления Воронежской областной общественной организации «Наше общее дело» Виктора Буздалина, дорожников и др.

Открыл мемориальный знак глава района вместе с вдовами погибших офицеров Галиной Николаевной Ворожцовой и Светланой Сергеевной Олейниковой.

- Нам не вернуть погибших, не повернуть время вспять, нам остается лишь одно – помнить. Мы будем помнишь тех, кто остался верен присяге, помнить тех, кто проявил мужество при выполнении воинского долга, - сказал глава района.