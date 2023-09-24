Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 сентября 2023 14:35

Медсестра из Воронежа перевела мошенникам свыше двух миллионов рублей

Женщина взяла кредиты и отправила их на «безопасные» счета
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Медсестра из Воронежа попала на уловку мошенников. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 сентября.

Оказалось, что 48-летняя жительница Рамонского района работает медсестрой в одной из гостиниц в областном центре. 20 сентября ей поступил звонок. Мужчина представился сотрудником банка, в котором у женщины была оформлена карта. Незнакомец убедил ее, что кто-то пытается оформить на нее потребительский кредит.

Доверившись, женщина оформила займы в трех банках. А затем через банкомат отправил деньги якобы на «безопасные счета». Так она перевела свыше двух миллионов рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.