Медсестра из Воронежа перевела мошенникам свыше двух миллионов рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Медсестра из Воронежа попала на уловку мошенников. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 сентября.

Оказалось, что 48-летняя жительница Рамонского района работает медсестрой в одной из гостиниц в областном центре. 20 сентября ей поступил звонок. Мужчина представился сотрудником банка, в котором у женщины была оформлена карта. Незнакомец убедил ее, что кто-то пытается оформить на нее потребительский кредит.

Доверившись, женщина оформила займы в трех банках. А затем через банкомат отправил деньги якобы на «безопасные счета». Так она перевела свыше двух миллионов рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие.