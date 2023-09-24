Прокуратура нашла нарушения в воронежском детском лагере «Зеленый огонек»

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратура провела проверку в детском лагере «Зеленый огонек» в Воронеже. Сотрудники ведомства нашли нарушения. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура 22 сентября.

Проверка проводилась в период проведения детской оздоровительной кампании. В лагере нашли недостатки: сотрудники неправильно хранили продукты питания, а также некачественно дезинфицировали мебель и посуду.

Руководство лагеря обязали устранить нарушения, что было выполнено. При этом ответственные лица не избежали ответственности.

Ранее сообщалось,что эти летом 62 тысячи ребят отдохнули в детских лагерях. Это почти половина всех воронежских школьников. Их было больше, чем в 2022 году. Количество увеличилось благодаря новым профильным сменам.