Под Воронежем задержали грабителя сетевого магазина

Фото регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

В микрорайоне Бабяково задержали мужчину, который ограбил сетевой магазин. Им оказался 33-летний рецидивист. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 24 сентября.

Инцидент случился 27 августа. Мужчина пришел бабяковский магазин на улице Цветочной в 19.00. Сначала он взял со стеллажа в торговом зале бутылку настойки и, несмотря на то, что его заметили продавцы, вышел. Но через 15 минут вернулся и взял еще одну бутылку. Продавцы остановить его не смогли.

Полицейские возбудили уголовное дело о грабеже. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.