16 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Шестнадцать человек эвакуировали спасатели из трехэтажного дома в городе Семилуках из-за пожара в одной из квартир вечером в субботу, 23 сентября. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Четверым жильцам потребовалось надеть специальные маски спасаемого. В МЧС пояснили, что пожар разгорелся в доме №6 на улице Дзержинского в шесть часов вечера. Полыхнуло на кухне в однокомнатной квартире.

Тушить пожар прибыли 12 человек на трех спецмашинах. Ликвидировали его в 18:52. В результате огонь повредил комнату по всей площади. Пострадавших нет.