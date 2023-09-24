16 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара под Воронежем

Фото из архива КП
Фото: Иван МАКЕЕВ
Шестнадцать человек эвакуировали спасатели из трехэтажного дома в городе Семилуках из-за пожара в одной из квартир вечером в субботу, 23 сентября. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.
Четверым жильцам потребовалось надеть специальные маски спасаемого. В МЧС пояснили, что пожар разгорелся в доме №6 на улице Дзержинского в шесть часов вечера. Полыхнуло на кухне в однокомнатной квартире.
Тушить пожар прибыли 12 человек на трех спецмашинах. Ликвидировали его в 18:52. В результате огонь повредил комнату по всей площади. Пострадавших нет.