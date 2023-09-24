Под Воронежем погиб врезавшийся в стоявший грузовик мотоциклист

Фото - ГИБДД по Воронежской области

Авария произошла в субботу, 24 сентября, в Новоусманском районе на 10 км автодороги «М4 «Дон»-Привалова –граница Липецкой области-п. Воля». Подробности рассказали в ГИБДД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, ДТП случилось в 14.20. 31–летний местный житель ехал на мотоцикле «Кайо». В какой-то момент он влетел в стоящий «ГАЗ 330780». В результате водитель двухколесного транспортного средства получил телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Он скончался до приезда скорой.

По факту аварии сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.