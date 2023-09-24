В число регионов с наибольшим ростом зарплат включили Воронежскую область

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Стало известно о росте зарплат выше среднероссийского уровня в субъектах РФ. Он зафиксирован в 60 регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития.

В число субъектов, где ожидается рост зарплат, расположилась и Воронежская область. Впрочем, прогнозируют, что положительная зарплатная динамика до 2026 года сохранится во всех регионах.

В среднесрочной же перспективе ожидается, что уровень роста в Воронежской области составит до 10,1%. И это будет обеспечено повышением МРОТ и окладов работников бюджетной сферы.