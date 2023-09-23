В Воронеже из-за футбольного матча запретят парковку и проезд у Центрального стадиона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже в связи с матчем Кубка России по футболу 25 сентября запретят парковку и проезд в районе Центрального стадиона профсоюзов.

Ограничение на движение автотранспорта вводится с 7.00 до 22.30 25 сентября. В частности, будет закрыт проезд по улицам:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Среднемосковской).

Нельзя будет выехать а эти улицы и со дворов.

Кроме того с 18.00 24 сентября до 22.00 25 сентября запретят парковку на улицах:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).