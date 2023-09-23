В Воронеже из-за футбольного матча запретят парковку и проезд у Центрального стадиона

Фото Елены Федяшевой
Фото: из архива «КП»
В Воронеже в связи с матчем Кубка России по футболу 25 сентября запретят парковку и проезд в районе Центрального стадиона профсоюзов.
Ограничение на движение автотранспорта вводится с 7.00 до 22.30 25 сентября. В частности, будет закрыт проезд по улицам:
Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);
Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);
Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);
Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Среднемосковской).
Нельзя будет выехать а эти улицы и со дворов.
Кроме того с 18.00 24 сентября до 22.00 25 сентября запретят парковку на улицах:
Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);
Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);
Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);
Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).