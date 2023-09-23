В частном секторе Воронежа загорелись три постройки

Фото ГУ МЧС по области Фото: Предоставлено

Утром в субботу, 23 сентября, воронежцы заметили столб дыма, который поднимался со стороны Ленинского района.

В ГУ МЧС сообщили, что около 08:09 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на улице Клубная. В частном секторе вспыхнули сразу несколько построек. Огонь полностью уничтожил хозяйственную постройку площадью 32 квадратных метра, повредил фасад жилого дома на площади в 30 «квадратов» и крышу беседки площадью в три квадратных метра.

- По оперативной информации пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 08:4, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по области.

Для ликвидации пожара привлекали 15 спасателей из четырех отделений и четыре машины спецтехники.