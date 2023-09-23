Под Воронежем из леса вывезли 20 кубометров строительного и бытового мусора

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области Фото: Предоставлено

В Сомовском лесничестве под Воронежем ликвидировали две несанкционированные свалки бытового и строительного мусора. Помощь в уборке и вывозе отходов сомовским лесникам оказали в городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства.

- Небольшие свалки мы в течение лета убираем вручную, - сообщил директор лесничества Андрей Паневин, - в этом году, например, совместно с администрациями Железнодорожного района, Шуберского сельского поселения, волонтеров из сообщества «Зеленая планета» расчистили от мусора четыре участка. Но если свалка «крупногабаритная», без специальной техники не обойтись.

Для уборки мусора пришлось привлекать тракторы и грузовики. С их помощью из леса вывезли более 20 кубометров мусора.

Проблема осложняется тем, что сейчас у управления лесного хозяйства нет полномочий на уборку бытового и строительного мусора в лесу. Поэтому работникам лесного хозяйства приходится выходить на субботники и проводить экологические акции в свое личное время.

Управление лесного хозяйства обращается к жителям Воронежской области с призывом соблюдать санитарные правила в лесу, не оставлять после себя мусор и не использовать лес как бесплатный полигон для сброса отходов.