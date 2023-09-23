Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 сентября 2023 12:01

Воронежская Новая Усмань войдет в проект «Безопасный город»

Архив записей будет храниться месяц
Ирина КАЗАНИНА
Фото из телеграм-канала администрации Новоусманского района

Фото из телеграм-канала администрации Новоусманского района

Фото: Предоставлено

Село Новая Усмань Воронежской области войдет в проект «Безопасный город». Об этом сообщили в администрации Новоусманского района. Инициативу поддержал департамент цифрового развития Воронежской области. В ближайшее время ведомство приступит к монтажу камер видеонаблюдения. До конца года, по информации департамента цифрового развития, в селе заработает порядка 60 камер.

В администрации района рассказали, что система позволит эффективно мониторить текущую обстановку и оперативно реагировать на различные нештатные ситуации.

Храниться запись с камер будет в течение 30 дней и предоставляться по запросу правоохранительных органов.