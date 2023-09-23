Воронежская Новая Усмань войдет в проект «Безопасный город»

Фото из телеграм-канала администрации Новоусманского района Фото: Предоставлено

Село Новая Усмань Воронежской области войдет в проект «Безопасный город». Об этом сообщили в администрации Новоусманского района. Инициативу поддержал департамент цифрового развития Воронежской области. В ближайшее время ведомство приступит к монтажу камер видеонаблюдения. До конца года, по информации департамента цифрового развития, в селе заработает порядка 60 камер.

В администрации района рассказали, что система позволит эффективно мониторить текущую обстановку и оперативно реагировать на различные нештатные ситуации.

Храниться запись с камер будет в течение 30 дней и предоставляться по запросу правоохранительных органов.