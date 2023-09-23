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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 11:15

В Воронеже мошенники сняли со счета пенсионерки больше 1,3 миллиона рублей

Мошенники обманули воронежскую пенсионерку под видом сотрудников банка
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Еще 17 воронежцев стали жертвами мошенников в минувшие сутки. Общий ущерб, причиненный ими доверчивым гражданам, составил более шести миллионов рублей.

Одной из обманутых стала 78-летняя жительница Воронежа. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил «сотрудник банка» и сообщил, что на ее банковском счете замечено подозрительное увеличение количества транзакций. Незнакомец убедил женщину в необходимости сотрудничать и выполнить указания. Таким образом мошенники смогли получить доступ к персональным данным потерпевшей.

В результате женщина лишилась 1 380 000 рублей. Эти деньги неизвестные списали с ее счета.

По заявлению потерпевшей в полиции возбудили уголовное дело. Подозреваемых ищут.