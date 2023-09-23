На Перовской набережной в Воронеж появятся три остановки

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В мэрии Воронежа сообщили, что на первой очереди Петровской набережной после реконструкции оборудуют три остановки общественного транспорта. Их названия утвердили члены городской комиссии по культурному наследию.

Одна остановка «Чернавский мост» появится у одноименного моста. Другая – «Причал» расположится в районе дома № 1А по улице Чернышевского. Третью остановку оборудуют в Адмиралтейской пощади и она будет носить соответствующе название.

Напомним, завершение работ по реконструкции затянулось. Теперь сдать полностью все работы на первой очереди набережной подрядчик обязуется к концу октября. Ему еще предстоит установить малые архитектурные формы и выполнить озеленение.