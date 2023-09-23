В Воронеже за повреждение лип оштрафовали строительную компанию

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Летом во время ремонта теплотрассы у дома №65а по улице Колесниченко строительная компания повредила липы. Рабочие ободрали кору деревьев и засыпали их песком.

За нарушение на компанию составили протокол, а материалы передали на рассмотрение в административную комиссию при управе Ленинского района. Она назначила строителям штраф в размере 4000 рублей.

В городском управлении экологии уточнили, что по тому же адресу проводились другие работы в рамках порубочного билета. После предварительного обследования специалисты выдали разрешение на удаление четырех сухостойных деревьев - акации, липы и двух тополей пирамидальных, а также двух растений с повреждением стволов -липы и вяза. Также была проведена омолаживающая и санитарная с элементами формовочной обрезка 44 деревьев.