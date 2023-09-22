За нападение на полицейского воронежца отправили в колонию

Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина взял кухонный нож и нанес сотруднику полиции несколько ударов, порезав верхнюю форменную одежду. Фото: Алексей СЕРГУНИН

34-летний житель Острогожского района признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Об этом информирует пресс-служба регионального Следкома.

В январе 2023 года участковый пришел по вызову в дом по улице Степана Разина в селе Покровке, где разгорелся конфликт между бывшими супругами. Когда он опрашивал женщину, то находившийся в нетрезвом состоянии мужчина взял кухонный нож и нанес сотруднику полиции несколько ударов, порезав верхнюю форменную одежду, а также причинив физическую боль и телесные повреждения.

Руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела регионального СУ СК РФ Михаил Токарев сообщил, что на предварительном следствии местный житель во всем сознался. В итоге злоумышленнику назначено один год восемь месяцев колонии общего режима.