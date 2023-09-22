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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 15:50

Под Воронежем поймали грабителя, похитившего 20 тысяч рублей и сумку с продуктами

Его поместили в изолятор
Алексей СЕРГУНИН
Неожиданно неизвестный сзади ударил пенсионера рукой по голове, выхватил сумку и скрылся.

Неожиданно неизвестный сзади ударил пенсионера рукой по голове, выхватил сумку и скрылся.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В текущем месяце в дежурную часть ОМВД России по Новоусманскому району обратился 63-летний местный житель, пострадавший от грабителей. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В вечернее время потерпевший возвращался домой по улице Советской в совхозе Воронежском Новоусманского района из сетевого магазина, где покупал продукты. Неожиданно неизвестный сзади ударил его рукой по голове, выхватил сумку и скрылся. Среди еды в сумке лежали 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего подозреваемого по месту проживания на улице Чапаева в этом же совхозе. В отделе полиции грабитель полностью признал свою вину. В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» злоумышленнику, помещенному в изолятор, грозит до семи лет тюрьмы.