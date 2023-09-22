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НовостиОбщество22 сентября 2023 14:45

46-летний воронежец погиб в зоне СВО

Александр Кравченко служил в звании младшего сержанта
Алексей СЕРГУНИН
Александр Кравченко. Фото со страницы Игоря Кирноса в соцсетях.

Александр Кравченко. Фото со страницы Игоря Кирноса в соцсетях.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 46-летний житель хутора Дивногорье Лискинского района Александр Кравченко. Об этом сегодня, 22 сентября, в своих соцсетях написал глава администрации муниципалитета Игорь Кирнос.

– Александр Александрович был отзывчивым, добродушным, ответственный человеком, настоящим патриотом Родины. С глубокой скорбью выражаю соболезнования родным и близким нашего земляка, который проявил отважность и мужество, с честью исполнившим свой воинский долг, – отметил Игорь Кирнос.

Кравченко служил в звании младшего сержанта. Правда, нет информации о том, где, когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий.