Станислав Сухина ушел из воронежского «Факела»

Станислав Сухина. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Начальник команды воронежского «Факела» Станислав Сухина покинул клуб. Контракт расторгли по обоюдному желанию сторон. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что Сухина занимал этот пост с января 2022 года, а до этого в качестве игрока защищал цвета днепропетровского «Днепра», коломенского «Авангарда», раменского «Сатурна» и воскресенского «Гиганта». С 2001 по 2012 год он трудился в качестве арбитра на матчах высшего российского дивизиона. С февраля 2017 года по июнь 2021-го занимал должность начальника команды в московском «Локомотиве». В этой же роли работал в московском «Велесе» с августа по ноябрь 2021 года.

Как известно, ранее «Факел» покинули тренер Сергей Томаров и тренер по физической подготовке и реабилитации Иван Дранников. Тем временем, как уже сообщал сайт vrn.kp.ru, ряды воронежского клуба пополнили два тренера - Сергей Ташуев и Вячеслав Молчанов.